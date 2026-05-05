Пермские ученые создали онлайн-ресурс, который помогает определить пик сезона поллиноза

Аэропалинологический мониторинг пермские ученые проводят около 20 лет, чтобы вместе с докторами медакадемии помогать аллергикам, но теперь его решили сделать доступным для всех в честь 110-летия высшего образования в Прикамье. В 2010 году на крыше самого высокого корпуса ПГНИУ установили пыльцеуловитель, который за сутки «вдыхает» около 14 кубометров биоаэрозоля, поглощая пыльцевые зерна, осаждающиеся на специальных пленках. Их извлекают сотрудники лаборатории цитогенетики и генетических ресурсов растений биологического факультета ПГНИУ, анализируют под микроскопом и вносят результаты в таблицы, которые ранее были доступны только специалистам. «В мае основное количество пыльцевых зерен дают ольха, береза, клен американский. Летом, с июня по август, источниками пыльцы становятся злаки, полынь, крапива, щавель, подорожник», — рассказала доктор биологических наук, заведующая лабораторией цитогенетики и генетических ресурсов растений биологического факультета ПГНИУ, профессор кафедры ботаники и генетики растений Лариса Новоселова.

Данные должны помочь пермякам заранее определять периоды активного пыления растений и прогнозировать начало пика аллергии. Сейчас на сайте представлена динамика по пяти весенним видам аллергенных древесных растений: березе, клену, ели, ольхе, сосне. Пока количество пыльцевых зерен находится в зеленой зоне, но с массовым цветением показатели обязательно перейдут в желтую или красную.

