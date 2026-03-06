В ночь на 7 и 8 марта можно будет наблюдать «Поцелуй Венеры»: это явление случается раз в десять лет

«Поцелуем Венеры» называют сближение Венеры, Сатурна и Нептуна. «Они выстраиваются на небесной сфере таким образом, что для земного наблюдателя оказываются на очень небольшом угловом расстоянии друг от друга. Это иллюзия, создаваемая перспективой — в реальности планеты находятся на огромных расстояниях друг от друга, но с нашей точки обзора они проецируются на один участок звездного неба!», — объяснил эксперт Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

По словам ученого, уникальность события еще и в комбинации планет. Такое явление можно увидеть не чаще одного-двух раз в десятилетие.

За «Поцелуем Венеры» можно наблюдать при ясном небе, если присмотреться к западной части. Планеты появятся совсем низко, в нескольких градусах над линией горизонта, и пробудут там примерно 40-50 минут. «Поцелуй» можно увидеть с 18:40 до 19:30 по пермскому времени 7 и 8 марта.

