Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

В ночь на 7 и 8 марта можно будет наблюдать «Поцелуй Венеры»: это явление случается раз в десять лет

Жители Пермского края смогут наблюдать редкое астрономическое явление — «Поцелуй Венеры». Оно произойдет вечером 7 и 8 марта и будет видно на большей части европейской территории России от Москвы до Краснодарского края.

Freepik

«Поцелуем Венеры» называют сближение Венеры, Сатурна и Нептуна. «Они выстраиваются на небесной сфере таким образом, что для земного наблюдателя оказываются на очень небольшом угловом расстоянии друг от друга. Это иллюзия, создаваемая перспективой — в реальности планеты находятся на огромных расстояниях друг от друга, но с нашей точки обзора они проецируются на один участок звездного неба!», — объяснил эксперт Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

По словам ученого, уникальность события еще и в комбинации планет. Такое явление можно увидеть не чаще одного-двух раз в десятилетие.

За «Поцелуем Венеры» можно наблюдать при ясном небе, если присмотреться к западной части. Планеты появятся совсем низко, в нескольких градусах над линией горизонта, и пробудут там примерно 40-50 минут. «Поцелуй» можно увидеть с 18:40 до 19:30 по пермскому времени 7 и 8 марта. 

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: