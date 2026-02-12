Пермские ученые создали программу, которая помогает прогнозировать пиковую концентрацию пыльцы растений

В пресс-службе Политеха рассказали, что созданный учеными алгоритм в режиме реального времени анализирует прогноз погоды и текущую концентрацию пыльцы. Для этого он использует местные метеоданные и данные аэропалинологического мониторинга — системы наблюдения за пыльцой растений в воздухе.

Алгоритм работает на базе нейросетей, чтобы обучить их ученые собирали данные о концентрации пыльцы в Перми за 10 лет. «Модель дает нам не просто сезонный прогноз, а "расписание" пиков пыльцы с опережением в несколько суток. Например, мы видим, что завтра ожидается выброс пыльцы березы силой 12% выше среднего пика. Значит, через 2-3 дня спрос на антигистаминные препараты вырастет на 1,4% от этого показателя. Если сложить такие прогнозы по всем аллергенам на весь сезон, то можно рассчитать общий необходимый объем закупок», — объяснил профессор ПНИПУ, доктор физико-математических наук Константин Шварц.

