В библиотеке им. Горького проведут «Всеобщий диктант по коми-пермяцкому языку»

Диктант приурочен к ежегодному празднованию Дня коми-пермяцкого языка. В министерстве культуры рассказали, что он будет способствовать популяризации коми-пермяцкого языка и литературы, развитию культуры письменной речи и повышению грамотности различных групп населения.

Кроме диктанта в «Горьковке» будет работать также почтовый ящик, через который участники смогут отправить открытки своим близким.

Информационный обзор редакции.6+