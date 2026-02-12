Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В библиотеке им. Горького проведут «Всеобщий диктант по коми-пермяцкому языку»

В Пермской краевой библиотеке им. А.М. Горького собираются провести «Всеобщий диктант по коми-пермяцкому языку». Событие запланировано на 17 февраля.

Пресс-служба министерства культуры Пермского края

Диктант приурочен к ежегодному празднованию Дня коми-пермяцкого языка. В министерстве культуры рассказали, что он будет способствовать популяризации коми-пермяцкого языка и литературы, развитию культуры письменной речи и повышению грамотности различных групп населения.

Кроме диктанта в «Горьковке» будет работать также почтовый ящик, через который участники смогут отправить открытки своим близким.

Информационный обзор редакции.6+

