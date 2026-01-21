Каждый пятый педагог в Пермском крае — моложе 35 лет

На долю работающих пенсионеров приходится 17,8%, почти каждому пятому из педагогов (22,8%) — до 35 лет. Молодые учителя в Пермском крае получают единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей — для этого нужно проработать в образовательной организации не меньше трех лет.

По данным министерства образования, наиболее востребованы в Пермском крае педагоги-психологи, логопеды, дефектологи, учителя математики, английского языка, физики и русского языка.