ПНИПУ занял первое место по цитируемости, обогнав даже Высшую школу экономики и МГУ

Пермский Политех снова стал лидером общероссийского рейтинга цитируемости вузов в научно-популярных СМИ. ПНИПУ занял первое место среди 619 учебных заведений по итогам третьего квартала 2025 года.
Составители рейтинга изучали, как активно вузы продвигают научно-технологические достижения. Учитывались упоминания в научно-популярных изданиях, на их официальных сайтах и в соцсетях. На основе суммарного индекса определяли итоговое место каждого участника.
В пресс-службе ПНИПУ рассказали, что Политех в четвертый раз обходит столичные вузы, в том числе МГУ им. Ломоносова, Высшую школу экономики и МФТИ.
Информационный обзор редакции.
