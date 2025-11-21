ПНИПУ занял первое место по цитируемости, обогнав даже Высшую школу экономики и МГУ

Составители рейтинга изучали, как активно вузы продвигают научно-технологические достижения. Учитывались упоминания в научно-популярных изданиях, на их официальных сайтах и в соцсетях. На основе суммарного индекса определяли итоговое место каждого участника.

В пресс-службе ПНИПУ рассказали, что Политех в четвертый раз обходит столичные вузы, в том числе МГУ им. Ломоносова, Высшую школу экономики и МФТИ.

Недавно мы рассказывали о том, что пермские вузы попали в международный рейтинг Times Higher Education World University Rankings.

