В Ботаническом саду ПГНИУ начали замерзать растения

Как сообщает 59.RU со ссылкой на директора Ботсада Сергея Шумихина, в тропической оранжерее должно быть +22…+24°С, а по факту около +15°С, что уже считается критическим показателем. Сотрудники установили тепловые пушки для поддержания нужного климата, но их недостаточно: если температура воздуха опустится ниже -20°С на улице, то многие растения в тропической оранжерее могут погибнуть. «Например, в сентябре из-за холодной воды погибла "изюминка" нашей водной коллекции — виктория амазонская. Ее здесь уже нет, мы ее убрали. Тропические кувшинки начинают гибнуть», — цитирует заведующего отдела закрытого грунта Александра Дядика издание 59.RU.

В мемориальной оранжерее другая проблема — там сломан бойлер, из-за этого растения приходится поливать холодной водой, а не теплой, как положено. Под угрозой коллекция цитрусовых — одна из самых крупных в России, а также орхидеи. Кроме того, до сих пор есть проблема с каннарской финиковой пальмой, которая уже переросла оранжерею, ее листья могут прорвать крышу.

Информационный обзор редакции.