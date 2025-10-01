ПНИПУ и ПГНИУ попали в рейтинг лучших инженерных вузов России: рассказываем, на каких они местах

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) попал на 36-41 места с общим баллом 18,2. Наиболее высокие оценки вуз получил за средний уровень цитирования журналов, где опубликованы статьи (51,6%) и долю патентов в коллаборации с компаниями (37,8%).

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) занял 57-61 места с общим баллом 12,6. Этот вуз получил самые высокие оценки за средний уровень цитирования журналов, где опубликованы статьи (55,0%) и за число патентов с 2021 по 2024 годы (37,7%).

Лидерами рейтинга лучших инженерных вузов России стали МГУ им. Ломоносова (общий балл 49,8), Сколковский институт науки и технологий (45,6%), МФТИ (44,9%).

