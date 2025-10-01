Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Наука и образование

В «Мастеграде» ученикам предлагают сдать вейпы, чтобы получить «пятерку»

В пермской школе «Мастерград» началась акция, посвященная здоровому образу жизни. Ученикам предлагают сдать вейп, чтобы получить «отлично» по физкультуре.

Как сообщает портал Properm, учащимся старших классов предлагают принести «электронку» в школу, за это их не ждет никакое дисциплинарное взыскание. «Мы проводим просветительскую работу: в каждый класс выходят волонтеры, которые говорят, что, если в вашей жизни такая история случилась, либо вы знаете кого-то, кто курит, вы можете сдать вейп в эту коробку и попрощаться с этой темой навсегда», — цитирует издание слова директора образовательного учреждения Оксаны Казаковой.

Идею пермской школы уже отметили на федеральном уровне. Депутат государственной думы Екатерина Харченко назвала такой подход правильным, но отметила, что применить его по всей России будет сложно.

