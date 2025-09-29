Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

В министерстве образования объяснили, как работает средневзвешенная система оценок, которая так возмутила родителей

В министерстве образования Пермского края объяснили, как работает средневзвешенная система оценок в школах. Ранее на нее пожаловалось множество родителей из разных регионов России, в том числе из Прикамья. По их мнению, такая система несправедлива, так как одна двойка может испортить итоговую оценку, даже если ребенок учился хорошо в течение четверти.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Средневзвешенная система оценок применяется не во всех школах Пермского края. Решение о ее использовании отдельно принимает администрация конкретного образовательного учреждения. Принцип работы этой системы заключается в том, что каждая форма проверки знаний получает определенный коэффициент важности: например, домашняя работа влияет на итоговую оценку меньше, чем контрольная работа.

Каждая полученная отметка умножается на соответствующий коэффициент, затем сумма этих произведений делится на сумму всех коэффициентов — так высчитывается итоговая оценка. «Такой подход обеспечивает более точное отражение реальных успехов ученика, поскольку учитывает степень значимости разных типов работ», — объяснили в пресс-службе министерства образования Пермского края.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: