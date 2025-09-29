В министерстве образования объяснили, как работает средневзвешенная система оценок, которая так возмутила родителей

Средневзвешенная система оценок применяется не во всех школах Пермского края. Решение о ее использовании отдельно принимает администрация конкретного образовательного учреждения. Принцип работы этой системы заключается в том, что каждая форма проверки знаний получает определенный коэффициент важности: например, домашняя работа влияет на итоговую оценку меньше, чем контрольная работа.

Каждая полученная отметка умножается на соответствующий коэффициент, затем сумма этих произведений делится на сумму всех коэффициентов — так высчитывается итоговая оценка. «Такой подход обеспечивает более точное отражение реальных успехов ученика, поскольку учитывает степень значимости разных типов работ», — объяснили в пресс-службе министерства образования Пермского края.