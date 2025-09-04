В школах Пермского края будут изучать патриотические песни Шамана, Олега Газманова и Сергея Трофимова

В списке 37 песен, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся. Помимо классических песен для изучения в списке есть и современная музыка. Например, «Моя Россия» Ярослава Дронова (Шаман), «Офицеры», «Бессмертный полк» и «Вперед, Россия» Олега Газманова, «Родина» Сергея Трофимова, «Россия» Дениса Майданова.

Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» в пресс-службе министерства образования Пермского края, этот список будет действовать и в школах Пермского края. В каких именно, не уточнили, пояснив, что заведения самостоятельно принимают решение об использовании рекомендованных произведений в учебном процессе.

Информационный обзор редакции. 6+