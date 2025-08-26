В школах могут ограничить присутствие родителей на праздничных линейках в честь Дня знаний

Допуск родителей на торжественные линейки в честь 1 сентября могут ограничить в пермских школах. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Каждое образовательное учреждение само решает, допускать ли родителей и других членов семьи на линейки в здании школы. Там 1 сентября сохраняется контрольно-пропускной режим. Если линейка проходит на улице, то ограничений на ее посещение для родителей и родственников нет.
В департаменте образования пояснили, что особенности организации и проведения мероприятий в честь Дня знаний родителям сообщат непосредственно в образовательном учреждении, где учится ребенок.
