Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

В школах могут ограничить присутствие родителей на праздничных линейках в честь Дня знаний

Допуск родителей на торжественные линейки в честь 1 сентября могут ограничить в пермских школах. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Эдуард Соснин/Telegram

Каждое образовательное учреждение само решает, допускать ли родителей и других членов семьи на линейки в здании школы. Там 1 сентября сохраняется контрольно-пропускной режим. Если линейка проходит на улице, то ограничений на ее посещение для родителей и родственников нет.

В департаменте образования пояснили, что особенности организации и проведения мероприятий в честь Дня знаний родителям сообщат непосредственно в образовательном учреждении, где учится ребенок.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: