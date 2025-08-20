Все пермские первоклассники получат в подарок книгу о Коми-Пермяцком округе

«Землю чудес» одобрил экспертный совет после тщательного отбора, рассказали в пресс-службе министерства образования Пермского края. В книге собраны короткие рассказы, в которых переплетаются мифология, исторические сведения и загадки, пословицы, сказки вместе с иллюстрациями.

Отметим, что акция «Подарок первокласснику» — ежегодная. В День знаний школьникам дарят книги пермских авторов. Каждый год они разные, например, в 2023 году были «Пермяковы из Перми» Ксении Гашевой, а в 2024-м — «День, когда я стану взрослым» Андрея Зеленина.

