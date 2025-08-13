Экскурсии на раскопе Троицкого городища собираются устроить в Чердыни

Как рассказали в пресс-службе министерства туризма Пермского края, несколько экскурсий пройдет на раскопе Троицкого городища в Чердыни. Сотрудники экспедиции расскажут, как и зачем археологи ведут раскопки, чем интересно Троицкое городище, какова история его археологического изучения, а еще покажут только что найденные находки.

Кстати, один руководитель НИЦ «Камская археологическая экспедиция» ПГНИУ Михаил Перескоков — лауреат премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2025 в номинации «Наука и жизнь».

