Экскурсии на раскопе Троицкого городища собираются устроить в Чердыни

Открытые дни археологии собирается устроить Институт археологии РАН с 14 по 17 августа. Планируется, что к ним присоединятся около 30 организаций по всей России. Среди них — Камская археологическая экспедиция.
Как рассказали в пресс-службе министерства туризма Пермского края, несколько экскурсий пройдет на раскопе Троицкого городища в Чердыни. Сотрудники экспедиции расскажут, как и зачем археологи ведут раскопки, чем интересно Троицкое городище, какова история его археологического изучения, а еще покажут только что найденные находки.
Кстати, один руководитель НИЦ «Камская археологическая экспедиция» ПГНИУ Михаил Перескоков — лауреат премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2025 в номинации «Наука и жизнь».
