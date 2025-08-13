Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

Экскурсии на раскопе Троицкого городища собираются устроить в Чердыни

Открытые дни археологии собирается устроить Институт археологии РАН с 14 по 17 августа. Планируется, что к ним присоединятся около 30 организаций по всей России. Среди них — Камская археологическая экспедиция.

Камская археологическая экспедиция/ВКонтакте

Как рассказали в пресс-службе министерства туризма Пермского края, несколько экскурсий пройдет на раскопе Троицкого городища в Чердыни. Сотрудники экспедиции расскажут, как и зачем археологи ведут раскопки, чем интересно Троицкое городище, какова история его археологического изучения, а еще покажут только что найденные находки.

Кстати, один руководитель НИЦ «Камская археологическая экспедиция» ПГНИУ Михаил Перескоков — лауреат премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2025 в номинации «Наука и жизнь».

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: