Новые требования к школьной форме утвердили в минобразования Пермского края

Повседневная школьная форма для мальчиков включает в себя брюки классического кроя, пиджак или жилет, сорочка или водолазка умеренных цветов и аксессуары (галстук, ремень), для девочек — юбки или сарафаны, жилеты или пиджаки, а также брюки классического кроя, однотонные непрозрачные блузки или водолазки длиной ниже талии умеренных цветов. К парадной форме относятся белые сорочки (блузки) и праздничный аксессуар.

Каждая школа может устанавливать самостоятельно рекомендуемые цветовые акценты для одежды разных возрастных групп. «Школьная форма теперь должна быть светской, эстетичной и удобной. В ней не должно быть символов асоциальных движений или пропаганды противоправного поведения. Рекомендуется делать ее в деловом стиле, — цитирует rifey.ru представителей министерства образования Пермского края. — Если форма утверждена, ученики обязаны ее соблюдать. За нарушение могут сделать замечание или выговор, но исключать или отстранять от учебы за это нельзя, особенно в начальных классах».

Отметим, что школьная форма уже существует в некоторых школах Перми: например, в СОШ №22 ученики младших классов носят красные жилеты, а в гимназии им. Дягилева носят фирменные рубашки с вышивкой и алые галстуки.