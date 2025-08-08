Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Наука и образование

Пермский ученый рассказал, что приближается пик одной из самых мощных магнитных бурь

В ближайшие дни ожидается геомагнитная буря, которая будет одной из самых мощных за последнее время. Ученый пермского Политеха, астроном Евгений Бурмистров рассказал, что своего пика она достигнет 9 августа.

Freepik

Причиной магнитного возмущения стало редкое стечение обстоятельств: одновременное возникновение вспышки на Солнце и выброс плазмы, а также активность корональной дыры.

В пресс-службе ПНИПУ объяснили, что геомагнитная буря может сопровождаться перебоями в работе GPS, радиосвязи и спутниковой навигации, также возможны перегрузки в энергосетях и сбои в системах связи. Но, если небо будет ясным, то на всей территории России можно увидеть северное сияние.

