Пермский ученый рассказал, что приближается пик одной из самых мощных магнитных бурь

Причиной магнитного возмущения стало редкое стечение обстоятельств: одновременное возникновение вспышки на Солнце и выброс плазмы, а также активность корональной дыры.

В пресс-службе ПНИПУ объяснили, что геомагнитная буря может сопровождаться перебоями в работе GPS, радиосвязи и спутниковой навигации, также возможны перегрузки в энергосетях и сбои в системах связи. Но, если небо будет ясным, то на всей территории России можно увидеть северное сияние.

