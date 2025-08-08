Пермский ученый рассказал, что приближается пик одной из самых мощных магнитных бурь

В ближайшие дни ожидается геомагнитная буря, которая будет одной из самых мощных за последнее время. Ученый пермского Политеха, астроном Евгений Бурмистров рассказал, что своего пика она достигнет 9 августа.
Причиной магнитного возмущения стало редкое стечение обстоятельств: одновременное возникновение вспышки на Солнце и выброс плазмы, а также активность корональной дыры.
В пресс-службе ПНИПУ объяснили, что геомагнитная буря может сопровождаться перебоями в работе GPS, радиосвязи и спутниковой навигации, также возможны перегрузки в энергосетях и сбои в системах связи. Но, если небо будет ясным, то на всей территории России можно увидеть северное сияние.
