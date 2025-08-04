Ученый рассказал, в какие дни лучше всего наблюдать за главным звездопадом лета

Поток Персеиды продлится до 24 августа, но пика он достигнет с 11 по 14 августа. Евгений Бурмистров отметил, что несмотря на эти сроки в 2025 году для наблюдения за главным звездопадом лета лучше выбрать более поздние даты.

«Пик (11–14 августа) совпадет с почти полной Луной, которая "пересветит" слабые метеоры. Поэтому рекомендуем вам наблюдать это астрономическое событие 19 августа — Луна убывает, небо темнее, и, хотя метеоров меньше (до 40 в час), они визуально будут крупнее и ярче. Лучшее время — после полуночи и до рассвета. Рекомендуем смотреть не прямо на область появления Персеидов (созвездие Персея на северо-востоке), а на южную часть неба — там пролетающие метеоры выглядят длиннее и эффектнее», — цитирует слова ученого пресс-служба ПНИПУ.

Для идеальной звездной охоты следует обратить внимание на прогноз погоды: даже слабая облачность может помешать наблюдению. Евгений Бурмистров рассказал, что лучше всего это делать на открытых участках за городом, где нет засветки, и от серфинга в телефоне в этот момент тоже стоит отказаться.

Ранее мы рассказывали о том, что ученые нашли комету, которая прилетела к нам из другой звездной системы.

Информационный обзор редакции.