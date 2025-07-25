Пермские ученые разработали технологию выделения ДНК из молок рыб для биомедицины и антивозрастной косметологии

Для исследования ученые использовали замороженные молоки тихоокеанского лосося, которые размораживали, измельчали и перетирали до однородного состояния. Полученную смесь заливали в колбах специальным раствором для лучшей работы ферментов и добавляли трипсин. В пресс-службе Политеха объяснили, что с помощью этого процесса высвобождаются молекулы ДНК из клеток.

«С использованием спектрофотометра мы подтвердили его наличие в веществе, а с помощью флуориметра — измерили концентрацию молекул. Результаты показали, что образец с большей концентрацией трипсина позволяет выделить на 25% больше ДНК по сравнению с меньшей дозой. В целом от исходного веса молок удалось получить около 5% ДНК, что является достаточно конкурентоспособным результатом и говорит о перспективности внедрения способа в массовое производство», — поделилась Юлия Рожкова, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ.

Технология, которую предложили ученые, можно применять в биомедицине. Получаемые из отходов рыболовной промышленности фрагменты ДНК могут стать основой для заживляющих средств, антивозрастных кремов и сывороток, а также гидрогелей и каркасов для тканевой инженерии. Работа по выделению ДНК продолжается. Теперь исследователи получают его из молок рыб семейства осетровых.

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