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Пермские ученые разработали технологию выделения ДНК из молок рыб для биомедицины и антивозрастной косметологии

Ученые ПНИПУ и ИЭГМ УрО РАН, Юлия Рожкова и Татьяна Полюдова разработали технологию, которая может позволить выделять ДНК из молок рыб для создания лекарств и антивозрастной косметики. 

Freepik

Для исследования ученые использовали замороженные молоки тихоокеанского лосося, которые размораживали, измельчали и перетирали до однородного состояния. Полученную смесь заливали в колбах специальным раствором для лучшей работы ферментов и добавляли трипсин. В пресс-службе Политеха объяснили, что с помощью этого процесса высвобождаются молекулы ДНК из клеток.

«С использованием спектрофотометра мы подтвердили его наличие в веществе, а с помощью флуориметра — измерили концентрацию молекул. Результаты показали, что образец с большей концентрацией трипсина позволяет выделить на 25% больше ДНК по сравнению с меньшей дозой. В целом от исходного веса молок удалось получить около 5% ДНК, что является достаточно конкурентоспособным результатом и говорит о перспективности внедрения способа в массовое производство», — поделилась Юлия Рожкова, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ.

Технология, которую предложили ученые, можно применять в биомедицине. Получаемые из отходов рыболовной промышленности фрагменты ДНК могут стать основой для заживляющих средств, антивозрастных кремов и сывороток, а также гидрогелей и каркасов для тканевой инженерии. Работа по выделению ДНК продолжается. Теперь исследователи получают его из молок рыб семейства осетровых.

Недавно мы рассказывали о том, что во время экспедиции в Пермском крае обнаружены новые места обитания краснокнижных животных.

Информационный обзор редакции.

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