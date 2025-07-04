Обнаружены новые места обитания краснокнижных животных в Пермском крае

Общий маршрут экспедиции — 180 км, он проходит от бывшей деревни Талово до места слияния реки Берёзовой. «Обнаружены новые места обитания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Пермского края и Приложение к ней. Зафиксированы места потенциально пригодные для организации элементов туристко-экспедиционной инфраструктуры. Описаны и закартированы пещеры, геологические обнажения. Описан карстовый источник. Отобраны пробы водной биоты и пробы воды для оценки ее качества. Собран историко-культурный материал. Проведены опросы местного населения», — поделился ассистент кафедры метеорологии и охраны атмосферы Максим Семакин.

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края объяснили, что во время экспедиции географы, геологи, историки, археологи, геофизики, экологи, музейные работники, водолазы проводят картирование редких и краснокнижных видов птиц, собирают гидробиологическое и ихтиологическое разнообразие рек Колва и Большой Сусай, исследуют скальные массивы, пещерные комплексы, болота, старичные озера, гидрологические характеристики течения.

Информационный обзор редакции.