В Ботаническом саду созрел урожай бананов весом около 30 килограмм

«По ощущениям, вес не менее 30 кг», — поделился снимками в группе Ботанического сада сотрудник Александр Дядик. В ботсаду произрастает несколько видов растения. Банан цветут один раз в жизни: после того, как он отплодоносит, ствол отмирает, а из корневища появляются новые побеги.

Кстати, в начале июня в Вишерском заповеднике вырастили первый урожай бананов.

Информационный обзор редакции.