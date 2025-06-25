В Ботаническом саду созрел урожай бананов весом около 30 килограмм

В Ботаническом саду им. А.Г. Генкеля при ПГНИУ созрел огромный урожай бананов. От их тяжести даже переломился цветонос.
«По ощущениям, вес не менее 30 кг», — поделился снимками в группе Ботанического сада сотрудник Александр Дядик. В ботсаду произрастает несколько видов растения. Банан цветут один раз в жизни: после того, как он отплодоносит, ствол отмирает, а из корневища появляются новые побеги.
Кстати, в начале июня в Вишерском заповеднике вырастили первый урожай бананов.
Информационный обзор редакции.
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