Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

В Ботаническом саду созрел урожай бананов весом около 30 килограмм

В Ботаническом саду им. А.Г. Генкеля при ПГНИУ созрел огромный урожай бананов. От их тяжести даже переломился цветонос.

Александр Дядик/Ботанический сад ПГУ/ВКонтакте
Александр Дядик/Ботанический сад ПГУ/ВКонтакте
Александр Дядик/Ботанический сад ПГУ/ВКонтакте

«По ощущениям, вес не менее 30 кг», — поделился снимками в группе Ботанического сада сотрудник Александр Дядик. В ботсаду произрастает несколько видов растения. Банан цветут один раз в жизни: после того, как он отплодоносит, ствол отмирает, а из корневища появляются новые побеги.

Кстати, в начале июня в Вишерском заповеднике вырастили первый урожай бананов.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: