В Вишерском заповеднике вырастили первый урожай бананов

Банан в зимнему саду Вишерского заповедника подарил директор Ботанического сада ПГНИУ Сергей Шумихин три года назад. «За это время растение выросло с 30 см до полутора метров. Мы наблюдали за его изменениями и, конечно, ждали, когда созреют бананы. Когда несколько плодов поспели, решили сорвать их. Это случилось 5 июня, как раз в День эколога. Когда растение отплодоносит, оно погибнет, но рядом растет еще одно такое же», — рассказала редакции «Прм.Собака.ru» сотрудника заповедника Нина Махова.

Кроме этого банана, в зимнем саду Вишерского заповедника также растет высокорослый, который достигает 3-4 метров в высоту, карликовый и банан с розовой кожурой. «Это не единственные нетипичные для уральского климата растения, которые у нас есть. Уже созрели плоды инжира и маракуй, скоро появятся ягоды гуавы земляничной», — рассказала Нина Махова.

Недавно мы рассказывали о том, какие удивительные растения есть в Ботаническом саду им. А.Г. Генкеля ПГНИУ.

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