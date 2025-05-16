Пермские ученые нашли способ утилизировать пластик при получении нефтепродуктов

В пресс-службе Пермского Политеха рассказали, что ученые попробовали смешать полиэтилен высокого давления с вакуумным газойлем — одним из тяжелых продуктов переработки нефти. «Такой метод не только утилизирует отходы, но и пригодится в производстве. Из смеси этих компонентов могут получиться полезные продукты, однако для этого требуются определенные условия, которых мы и пытались добиться в своих экспериментах», — рассказала Алина Олькова, ассистент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ.

Как рассказали в пресс-службе Политеха, команда изучала, при каких условиях смесь начинает приобретать необходимые характеристики для получения сырья. Эксперименты проводились при трех температурах: 150, 200 и 250 градусах Цельсия. «Мы добавили 5% пластика в газойль и мешали 3 часа. Затем измерили вязкость жидкости, чтобы выяснить возможность ее транспортировки по технологическому оборудованию, а также установили вероятность образования коксового осадка при сгорании данной смеси. В результате при температуре 200 градусов пластик хорошо растворился в газойле и образовал однородную смесь с подходящими свойствами для применения в промышленности», — объяснил Валерий Рябов, профессор, заведующий кафедрой «Химические технологии» ПНИПУ.

Недавно мы публиковали статью о том, что количество микропластика в человеческих тканях растет и что с этим делать.

Информационный обзор редакции.