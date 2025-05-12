Больше половины школьников будут сдавать ЕГЭ по профильной математике

Для организации итоговой аттестации для девятиклассников будет задействовано 235 пунктов проведения экзаменов в школах, на дому и в медицинских учреждениях. Для сдачи ЕГЭ в 2025 году будет работать 88 пунктов.



По словам министра образования Раисы Кассиной, в Пермском крае повышается интерес к точным наукам — растет доля выпускников, которые выбирают ЕГЭ по профильной математике, информатике, физике. В этом году на профильную математику зарегистрировались 55% выпускников (она нужна для тех, кто поступает в вуз на технические специальности), остальные сдают базовый уровень. Писать ЕГЭ по обществознанию планируют 37% ребят, по информатику — 26%, по биологию — 18%, по физике — 16%, по химии — 14%, истории —13%. Английский язык выбрали 12% выпускников, а литературу и географию порядка 7% выпускников.

Основной период ЕГЭ начнется 23 мая с истории, литературы или химии. Выпускники смогут пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору 3 и 4 июля.

