«Триумф» запустит образовательный проект: это лекции об истории музыки, моды, театра

Планируется, что лекторий в «Триумфе» будет проходить раз в месяц. Для «Арт-лектория» намерены привлекать топовых популяризаторов культуры, которые смогут рассказывать о сложных темах интересно и доступно для каждого. В пресс-службе частной филармонии рассказали, что сейчас ведут переговоры с востоковедом Ниной Ворониной, антропологом и социологом Никитой Петровым, исследователем футуризма и автором статей для журнала Forbes Алексеем Бодяшкиным.

Первую встречу проекта «Арт-лекторий» собираются провести 27 апреля. Тему «Стравинский и Шанель: союз музыки и моды» (12+) будет освещать Виктория Кожевникова — лектор-музыковед из Нижнего Новгорода, участница образовательной программы Дягилевского фестиваля,.

Недавно мы рассказывали о том, что медиков стали учить бережно сообщать о тяжелых диагнозах пациентам и их близким.

Информационный обзор редакции.