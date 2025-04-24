Ученые разработали уникальную технологию: она позволяет перерабатывать до 90 процентов мясных отходов и получать коллаген

Аналоги такого оборудования есть, но сами установки привозят из-за границы, и они позволяют переработать только 30-50% мясных отходов. В пресс-службе Политеха говорят, что технология их ученых уникальна тем, что позволяет переработать любые остатки мясокомбинатов (в том числе мясо, кости и кровь) и получить выходное сырье сразу из всех видов отходов в одной смеси. «Эта технология — путь к созданию доступного для рынка нативного, "неразрушенного" коллагена. Он широко применяется в косметологии для улучшения эластичности кожи и снижения степени выраженности морщин, а также в медицине для лечения рубцовой ткани и ускоренного затягивания ран», — объясняет Евгений Мошев, кафедра «Оборудование и автоматизация химических производств» ПНИПУ.

Сейчас ученые ПНИПУ разрабатывают промышленное оборудование на основе полученных результатов.

Недавно мы рассказывали о том, что cтуденты-медики могут тренироваться ставить диагнозы на антропоморфоном роботе.

Информационный обзор редакции.