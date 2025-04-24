Ученые разработали уникальную технологию: она позволяет перерабатывать до 90 процентов мясных отходов и получать коллаген

Ученые Пермского Политеха разработали новую уникальную для России технологию. Она позволяет эффективно утилизировать до 90% мясных отходов, превращая их в медицинское сырье, в частности, в нативный коллаген.
«Политехники» создали мини-перерабатывающий завод: их оборудование проводит первичную подготовку остатков мясокомбинатов, а затем под воздействием определенной температуры и давления происходит процесс разделения на конечный продукт (коллаген, протеин) и окончательные отходы. «Мы собрали маленький образец установки и переработали 10 кг мясных отходов при температуре 200 °C и давлении 50 атм (атмосфер). Пересчитали полученные результаты в пропорциях на 1 тонну: с помощью нашего оборудования из тонны непищевых остатков получится 150 кг протеиновой смеси, 120 кг коллагена и 50 кг технического жира. Большая часть остатка растворится в воде и может быть безопасно слита в сток, всего до 100 кг зольного остатка уйдет на захоронение, что позволит в 10 раз снизить объем вывозимых на полигоны мясных отходов», — объясняет Глеб Иванов, аспирант кафедры «Оборудование и автоматизация химических производств».
Аналоги такого оборудования есть, но сами установки привозят из-за границы, и они позволяют переработать только 30-50% мясных отходов. В пресс-службе Политеха говорят, что технология их ученых уникальна тем, что позволяет переработать любые остатки мясокомбинатов (в том числе мясо, кости и кровь) и получить выходное сырье сразу из всех видов отходов в одной смеси. «Эта технология — путь к созданию доступного для рынка нативного, "неразрушенного" коллагена. Он широко применяется в косметологии для улучшения эластичности кожи и снижения степени выраженности морщин, а также в медицине для лечения рубцовой ткани и ускоренного затягивания ран», — объясняет Евгений Мошев, кафедра «Оборудование и автоматизация химических производств» ПНИПУ.
Сейчас ученые ПНИПУ разрабатывают промышленное оборудование на основе полученных результатов.
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Информационный обзор редакции.
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