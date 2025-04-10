Ученые Политеха разрабатывают протез, которым можно управлять с помощью силы мысли

Уже создана модель первого протеза верхней конечности, он приводится в движение с помощью мышечной силы через рычаг и систему тросов (тяг). Теперь он находится на стадии прототипирования.

В пресс-службе ПНИПУ рассказали, что сейчас студенты совместно с ПГМУ внедряют возможность управлять бионическим протезом руки через неинвазивный нейроинтерфейс. Планируется, что он будет считывать электрическую активность опорно-двигательной зоны коры головного мозга и передавать оцифрованный сигнал на протез, а фильтрующая нейросеть воспроизведет необходимый жест.

«По сути, это управление устройством при помощи мысли. Уверены, что они будут иметь широкое применение не только в протезировании, но и в реабилитации, робототехнике, системах умного дома и управлении различными технологиями», — рассказал руководитель проекта Виктор Семенов, студент кафедры автоматизации технологических процессов ПНИПУ.

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Информационный обзор редакции.