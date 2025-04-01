В Ботаническом саду расцвели первые подснежники

Цветение произошло раньше, чем обычно. Как правило, сезон первоцветов в Пермском крае начинается в середине апреля. Распускаются мать-и-мачеха, ветреница, прострел, примула и другие. Кстати, первоцветы начали распускаться и в городе, их заметили на газонах, в парках и скверах.

Ранее метеорологи говорили, что климатическая весна в Пермском крае будет ранней: ее ожидали 24-26 марта. А 31 марта погода в Перми (и не только) побила температурные рекорды.

Кстати! В этой подборке мы рассказывали интересные факты о Ботаническом саду им. Генклея.

Информационный обзор редакции.