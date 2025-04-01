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В Ботаническом саду расцвели первые подснежники

В Ботаническом саду им. Генкеля 31 марта распустились первые подснежники. Фотографиями цветов поделились в социальных сетях сотрудники.

Сергей Шумихин/ВКонтакте

Цветение произошло раньше, чем обычно. Как правило, сезон первоцветов в Пермском крае начинается в середине апреля. Распускаются мать-и-мачеха, ветреница, прострел, примула и другие. Кстати, первоцветы начали распускаться и в городе, их заметили на газонах, в парках и скверах.

Ранее метеорологи говорили, что климатическая весна в Пермском крае будет ранней: ее ожидали 24-26 марта. А 31 марта погода в Перми (и не только) побила температурные рекорды.

Кстати! В этой подборке мы рассказывали интересные факты о Ботаническом саду им. Генклея. 

Информационный обзор редакции.

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