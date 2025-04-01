31 марта стал одним из самых теплых дней за всю историю метеонаблюдений

Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, в Пермском крае максимумы зафиксировали в Чайковском (+15,1°С), Гайнах (+14,2°С) и Кочево (+14,1°С). Суточный рекорд тепла был в Чердыни: столбик термометра поднялся до +12,3°С, перекрыв максимум 1920 года.

В целом март 2025 года в Пермском крае оказался одним из самых теплых в истории метеонаблюдений. Средняя температура воздуха оказалась выше нормы на 5-6°С.