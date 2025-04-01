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31 марта стал одним из самых теплых дней за всю историю метеонаблюдений

Погода в последний день марта погода в Перми побила очередной температурный рекорд. Максимальная температура воздуха составила +14,2°С. И это стало девятым в 2025 году суточным рекордом. Кроме того, это значение оказалось одним из самых высоких в марте вообще, уступив 2008 году.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, в Пермском крае максимумы зафиксировали в Чайковском (+15,1°С), Гайнах (+14,2°С) и Кочево (+14,1°С). Суточный рекорд тепла был в Чердыни: столбик термометра поднялся до +12,3°С, перекрыв максимум 1920 года.

В целом март 2025 года в Пермском крае оказался одним из самых теплых в истории метеонаблюдений. Средняя температура воздуха оказалась выше нормы на 5-6°С.

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