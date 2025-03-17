Арт-объект, посвященный трогонтериевому слону, намерены установить на берегу Камы

Пока вопрос появления арт-объекта только обсуждается, проработок по нему нет. «Мы с главой Оханска и с круизными компаниями говорили о том, что неплохо было бы сделать на месте раскопок какой-то арт-объект, артефакт, который бы свидетельствовал о том, что здесь была сделана эта находка», — цитирует ТАСС слова зампреда председателя правительства Пермского края Алексея Черникова. Считается, что такой арт-объект может способствовать тому, чтобы в Оханске останавливались проплывающие мимо круизные лайнеры.

Трогонтериевый слон станет одним из центральных экспонатов будущего музея «Пермский период». Команда Пермского краеведческого музея приступила к созданию детализированной 3D-модели скелета слона в формате 1:1, это примерно 3,5 м в высоту и 7-8 м в длину.

Главную палеонтологическую находку обнаружили в 2010 году. Тогда рыбаки заметили на обрушившемся берегу Камы часть бивня животного. Во время раскопок, которые велись с 2013 года в Оханском районе, были найдены полный скелет одного трогонтериевого слона и часть скелета второго.

Информационный обзор редакции.