В Перми выпустили глянцевый журнал, посвященный трогонтериевому слону

Издание рассказывает о 10-летних экспедициях, их сложностях, радостях и особенностях. За это время из земли извлекли более 200 костей, а также других животных эпохи плейстоцена, среди них — первобытный бизон, шерстистый носорог, благородный олень, хищное млекопитающее размером с лисицу, сайгак, полевка.

У издания имеется и онлайн-версия, рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края. В планах у авторов проекта «Трогонтериевый слон» создать научную модель слона в масштабе 1:1, представить большую программу мероприятий с лекциями, спектаклями, подкастами, конференциями и открыть музей «Пермский период».

Трогонтериевый слон станет одним из главных экспонатов нового палеонтологического музея и предстанет как часть огромной истории Земли от «начала начал» до настоящего времени. На сайте проекта указано, что открытие музея планируется в 2027 году. Напомним, «Пермский период» разместится на территории Завода Шпагина, в литере Д.