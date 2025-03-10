18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

В Перми выпустили глянцевый журнал, посвященный трогонтериевому слону

Музей пермских древностей выпустил глянцевый журнал, посвященный трогонтериевому слону — главной палеонтологической находке 2010 года. Тогда в Оханском районе обнаружили двух крупных ископаемых животных, обитавших на планете более 200 тыс. лет назад.

Пресс-служба министерства культуры Пермского края
Пресс-служба министерства культуры Пермского края

Издание рассказывает о 10-летних экспедициях, их сложностях, радостях и особенностях. За это время из земли извлекли более 200 костей, а также других животных эпохи плейстоцена, среди них — первобытный бизон, шерстистый носорог, благородный олень, хищное млекопитающее размером с лисицу, сайгак, полевка.

У издания имеется и онлайн-версия, рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края. В планах у авторов проекта «Трогонтериевый слон» создать научную модель слона в масштабе 1:1, представить большую программу мероприятий с лекциями, спектаклями, подкастами, конференциями и открыть музей «Пермский период».

Трогонтериевый слон станет одним из главных экспонатов нового палеонтологического музея и предстанет как часть огромной истории Земли от «начала начал» до настоящего времени. На сайте проекта указано, что открытие музея планируется в 2027 году. Напомним, «Пермский период» разместится на территории Завода Шпагина, в литере Д. 

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: