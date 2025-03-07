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Наука и образование

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Ботанический сад могут закрыть для посещений

Ботанический сад ПГНИУ может прекратить проведение экскурсий. Как сообщает «Рифей» со ссылкой на директора Сергея Шумихина, с конца февраля в ботсаду сократили штат дежурных: уволены сотрудники, отвечающие за регистрацию посетителей и поддержание условий в оранжереях.

Ботанический сад ПГНИУ/ВКонтакте

С мая оставшихся сотрудников переведут на ночные смены и работу в выходные. «Нас вынуждают закрыть сад для посещений и экскурсий, так как записывать посетителей, следить за трафиком и сохранностью коллекций будет некому. Под угрозой гибели может оказаться и уникальная коллекция Ботанического сада», — цитирует «Рифей» слова руководителя Ботанического сада ПГНИУ Сергея Шумихина.

Напомним, с ноября по январь ботанический сад прекращал экскурсии из-за ремонта оранжереи.

Информационный обзор редакции.

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