Ботанический сад могут закрыть для посещений

С мая оставшихся сотрудников переведут на ночные смены и работу в выходные. «Нас вынуждают закрыть сад для посещений и экскурсий, так как записывать посетителей, следить за трафиком и сохранностью коллекций будет некому. Под угрозой гибели может оказаться и уникальная коллекция Ботанического сада», — цитирует «Рифей» слова руководителя Ботанического сада ПГНИУ Сергея Шумихина.

Напомним, с ноября по январь ботанический сад прекращал экскурсии из-за ремонта оранжереи.

Информационный обзор редакции.