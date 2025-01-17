В ботсаду после реконструкции возобновят экскурсии

Теперь на входе в оранжерею появилась большая фигура звероящера «пробурнетия» по имени Кама, сообщает «Вести-Пермь». Из других новинок — в ботсаду зацвели редкие орхидеи, у некоторых из них аромат ванили. Также начали плодоносить бананы и папайя.

Ботанический сад ПГНИУ организовали в 1922 году. Он входит в десятку крупнейших живых коллекций растений на территории России. Считается одним из старейших на Урале. У него одна из многочисленных коллекцией видов и сортов цитрусовых.

Информационный обзор редакции.