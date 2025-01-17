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В ботсаду после реконструкции возобновят экскурсии

В ботаническом саду ПГНИУ с 20 января возобновят экскурсии по фондовой оранжерее. Ее закрывали на реконструкцию в конце ноября 2024 года.

Ботанический сад ПГУ/ВКонтакте

Теперь на входе в оранжерею появилась большая фигура звероящера «пробурнетия» по имени Кама, сообщает «Вести-Пермь». Из других новинок — в ботсаду зацвели редкие орхидеи, у некоторых из них аромат ванили. Также начали плодоносить бананы и папайя.

Ботанический сад ПГНИУ организовали в 1922 году. Он входит в десятку крупнейших живых коллекций растений на территории России. Считается одним из старейших на Урале. У него одна из многочисленных коллекцией видов и сортов цитрусовых.

Информационный обзор редакции.

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