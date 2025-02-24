Политех попал в ТОП-5 вузов по эффективности коммуникаций

Исследование проводила медиагруппа «Россия сегодня» и система анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics. Специалисты учитывали вовлеченность аудитории на собственных ресурсах вузов, а также как они представлены в научно-популярных изданиях, СМИ и соцмедиа.

По сравнению с 2023 годом Политех поднялся на десять позиций. Сейчас он занимает четвертое место после МГУ им. Ломоносова, ВШЭ и Московского авиационного института. По данным пресс-службы ПНИПУ, в годовом интегральном рейтинге вуз увеличил суммарный индекс по присутствию университета в научно-популярных СМИ с 45 до 100, а показатель информационной открытости — с 19 до 30.

Также в рейтинге есть ПГНИУ, информационная открытость которого составляет 23), ПГГПУ (8), ПГМУ им. Вагнера (7), ПГАТИ (6), ПГИК (1).

Недавно мы рассказывали о том, что ПГНИУ и ПНИПУ попали в топ-15 вузов по количеству патентов.

Информационный обзор редакции.