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ПГНИУ и ПНИПУ попали в топ-15 вузов по количеству патентов

Два пермских вуза попали в топ-15 образовательных учреждений по количеству патентов и изобретений за два года. Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства, регион представили Пермский классический и политехнический университеты.

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ПГНИУ занял четвертое место среди вузов страны и первое — среди университетов со статусом национального исследовательского. Политех находится на 12-й строчке по количеству патентов, а разработка команды ПНИПУ попала в топ-10 самых интересных студенческих изобретений.

Среди патентов, которые подавали пермские вузы, — волоконно-оптический сильфонный датчик давления для дистанционного мониторинга давления в нефтегазовой сфере и авиастроении (ПГНИУ) и система исследования стойкости конструкций из металла или сплавов, находящихся в условиях воздействия взрывоопасными, токсичными или химически агрессивными газами (ПНИПУ).

Как отметили в Роспатенте, за последние четыре года таких было около 24 тыс. заявок на изобретения. Работы студентов выносят большой вклад в развитие научно-промышленного комплекса страны.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.

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