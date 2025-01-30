ПГНИУ и ПНИПУ попали в топ-15 вузов по количеству патентов

ПГНИУ занял четвертое место среди вузов страны и первое — среди университетов со статусом национального исследовательского. Политех находится на 12-й строчке по количеству патентов, а разработка команды ПНИПУ попала в топ-10 самых интересных студенческих изобретений.

Среди патентов, которые подавали пермские вузы, — волоконно-оптический сильфонный датчик давления для дистанционного мониторинга давления в нефтегазовой сфере и авиастроении (ПГНИУ) и система исследования стойкости конструкций из металла или сплавов, находящихся в условиях воздействия взрывоопасными, токсичными или химически агрессивными газами (ПНИПУ).

Как отметили в Роспатенте, за последние четыре года таких было около 24 тыс. заявок на изобретения. Работы студентов выносят большой вклад в развитие научно-промышленного комплекса страны.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.