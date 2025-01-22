Статья об историческом периоде в Пермском крае попала в мировую энциклопедию по археологии

В энциклопедию попала статья «Ранний железный век на западе лесной зоны». В ней описаны археологические культуры лесной зоны Восточной Европы раннего железного века. Одним из авторов статьи стал пермский ученый, руководитель Камской археологической экспедиции, доцент кафедры истории и археологии Михаил Перескоков. Как рассказали в пресс-службе ПГНИУ, он работал над частями, посвященными ананьинской культурно-исторической общности Волго-Камья (IX–III вв. до н.э.) и гляденовской археологической культуре Среднего Прикамья (III/II–V/VI вв. до н.э.). «Вышедшая в Великобритании Энциклопедия — возможно, самое емкое фундаментальное издание в зарубежной археологии за последние годы. Помимо новейших методов и концепций исследования, Энциклопедия позволяет погрузиться в археологический контекст — разнообразие археологических культур всего мира. Присутствие в Энциклопедии российских исследователей еще раз подтверждает высокий уровень отечественной археологической науки и ее мирового признания», — поясняет Михаил Перескоков.

К раннему железному веку в археологии Урала относится период с IX в до н.э. по V в. н.э. Его характеризует распространение металлургии железа и изготовление железных орудий при окончательном разложении первобытнообщинного строя и зарождении новых общественных отношений в форме вождества. Исследователи выяснили, что к периоду ананьинской культуры раннего железного века относится возникновение земледелия в Прикамье (не позднее V в. до н.э.).

Информационный обзор редакции.