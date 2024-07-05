Археологи и биологи выяснили, чем питались жители Прикамья в раннем железном веке

Археологи и биологи пермского университета вместе с немецкими и нидерландскими коллегами выяснили, что жители Пермского края начали заниматься земледелием с раннего железного века (с IX в до н. э. по V в. н. э.). Как рассказывают в пресс-службе ПГНИУ, это на сотни веков раньше, чем предполагалось.

Ученые извлекли из культурных слоев археологических памятников Кунгурской лесостепи семена, плоды, споры, пыльцу, древесину, сохранившиеся части растений и микроскопические растительные остатки из копролитов. С помощью них ученые опровергли мнение, что в лесной зоне в эпоху раннего железного века земледелие или было незначительным, или отсутствовало вовсе.

«Земледелие уже существовало в V в. до н. э. и играло второстепенную роль в производящем хозяйстве у местного населения Прикамья. Основными выращиваемыми видами являлись пшеница и ячмень, которые употреблялись в пищу, также в рацион питания древнего человека входили плодовые растения — малина, бузина и земляника», — рассказала член исследовательской группы, магистрантка биологического и историко-политологического факультетов ПГНИУ Елизавета Орлова.

Информационный обзор редакции.