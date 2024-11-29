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Ботанический сад временно закрыли для экскурсий

Ботанический сад ПГНИУ временно прекратил проводить экскурсии. Как рассказали сотрудники ботсада в соцсетях, причина — реконструкция оранжереи.

Ботанический сад ПГУ/ВКонтакте

О том, какие работы будут проводить и в течение какого времени, не уточняют. В 2019-2020 годах субтропическая оранжерея ботанического сада уже уходила на реконструкцию. Ее проводили из-за старейшего «обитателя» — пальмы Генкеля, которая переросла так, что сильные верхние листья повреждали стеклянную крышу.

Ботанический сад ПГНИУ организовали в 1922 году. Он входит в десятку крупнейших живых коллекций растений на территории России. У него одна из многочисленных коллекцией видов и сортов цитрусовых.

Информационный обзор редакции.

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