ПГНИУ попал в рейтинг самых влиятельных российских вузов

Аналитики агентства RAEX при составлении рейтинга учитывали 14 критериев, в том числе вклад вуза в формирование элит, его роль в научном сообществе, авторитет среди молодежи и воздействие на интернет-аудиторию.

ПГНИУ занял 66-е место, его рейтинговый функционал оценили на 13,46 балла. За два года пермский вуз поднялся в рейтинге влиятельности: по данным исследования он занимал 75-е место. Первое место среди влиятельных вузов России занял МГУ им. Ломоносова. Затем идут РАНХиГС и СпбГУ.

Недавно мы рассказывали, что в рейтинге вузов стран БРИКС оказались три пермских университета.

Информационный обзор редакции.