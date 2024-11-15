18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

ПГНИУ попал в рейтинг самых влиятельных российских вузов

ПГНИУ оказался в итоговом рейтинге влиятельности российских вузов. В него попали 75 университетов из 22 российских регионов. Больше всего влиятельных вузов находятся в Москве, а Пермский край представляет только ПГНИУ.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Аналитики агентства RAEX при составлении рейтинга учитывали 14 критериев, в том числе вклад вуза в формирование элит, его роль в научном сообществе, авторитет среди молодежи и воздействие на интернет-аудиторию.

ПГНИУ занял 66-е место, его рейтинговый функционал оценили на 13,46 балла. За два года пермский вуз поднялся в рейтинге влиятельности: по данным исследования он занимал 75-е место. Первое место среди влиятельных вузов России занял МГУ им. Ломоносова. Затем идут РАНХиГС и СпбГУ.

Недавно мы рассказывали, что в рейтинге вузов стран БРИКС оказались три пермских университета.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: