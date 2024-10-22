Три вуза попали в рейтинг университетов стран БРИКС

Три пермских вуза попали в топ университетов стран БРИКС, который составила Ассоциация составителей рейтингов (АСР). Всего в нем 600 учебных заведений из России, Бразилии, ЮАР, Индии, Китая, ОАЭ, Ирана.

ПНИПУ и ПГНИУ находятся во второй сотне: они попали в объединенный диапазон 251-300 мест. На позиции 451-500 оказался ПГМУ им. Вагнера. Лидерами рейтинга стали Пекинский университет, МГУ им. Ломоносова и Университет Цинхуа.

Составители рейтинга опирались на несколько критериев: образование, наука, связь с обществом. Например, учитывалось количество побед студентов в международных олимпиадах, количество подписчиков в соцсетях, уровень цитируемости и совместные публикации с партнерами БРИКС.

Информационный обзор редакции.