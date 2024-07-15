Инженеры создали технологию базе ИИ, которая создает современную музыку

Пермские инженеры разработали технологию на основе нейронных сетей, с ее помощью можно создавать современную музыку.

Технология работает на базе языка программирования Python и библиотеки машинного обучения TensorFlow и PyTorch. Чтобы обучить нейросеть, создатели использовали базу данных, составленную из тысяч популярных музыкальных произведений. Также использовали массив диалогов сервисных роботов, которые собирали во время из общения с людьми по всему миру.

Как сообщает «Газета.ру», создатель новой технологии — пермский разработчик «Дабл Ю Экспо». Ранее он представил человекоподобного робота Арни. Он представлен на выставке-форуме «Россия», читал стихи и знакомил с достопримечательностями Пермского края.

Ранее мы рассказывали о том, что ученые политеха научили нейросеть искать микропластик.

Информационный обзор редакции.