Ученые политеха научили нейросеть искать микропластик

Ученые пермского политеха разработали технологию определения микропластика в природе с помощью нейросети и компьютерного зрения. Она автоматизирует процесс обнаружения и классификации частиц. С ее помощью проще будет контролировать состояние окружающей среды.

Нейросеть научили выделять и определять вид микропластика — это позволит повысить точность результатов и скорость обработки в несколько раз. Как рассказали в пресс-службе ПНИПУ, для исследований были специально подготовлены пробы — раздробили несколько видов пластика: полиэтилентерефталат, полипропилен, полиэтилен низкой плотности.

«Предварительно полимерные отходы промывали, измельчали и просеивали через сито с величиной ячеек 1 мм. После этого пластик смешивали с песком для имитации условий в окружающей среде. Для определения частиц использовали метод микроскопирования c увеличением в 40 раз. Так мы собрали массив обучающей выборки из 100 изображений, и применили его для обучения нейронной сети», — рассказал магистр кафедры «Охраны окружающей среды» ПНИПУ Кирилл Аристов.

Обучение проводили в 30 циклов. В итоге средняя точность распознавания микропластика составила 82,63%. Этот показатель считается довольно высоким. Ученые политеха пообещали продолжить исследования в этой области.

Информационный обзор редакции.