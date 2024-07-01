18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Ученые политеха научили нейросеть искать микропластик

Кирилл Аристов/ПНИПУ

Ученые пермского политеха разработали технологию определения микропластика в природе с помощью нейросети и компьютерного зрения. Она автоматизирует процесс обнаружения и классификации частиц. С ее помощью проще будет контролировать состояние окружающей среды.

Нейросеть научили выделять и определять вид микропластика — это позволит повысить точность результатов и скорость обработки в несколько раз. Как рассказали в пресс-службе ПНИПУ, для исследований были специально подготовлены пробы — раздробили несколько видов пластика: полиэтилентерефталат, полипропилен, полиэтилен низкой плотности.

«Предварительно полимерные отходы промывали, измельчали и просеивали через сито с величиной ячеек 1 мм. После этого пластик смешивали с песком для имитации условий в окружающей среде. Для определения частиц использовали метод микроскопирования c увеличением в 40 раз. Так мы собрали массив обучающей выборки из 100 изображений, и применили его для обучения нейронной сети», — рассказал магистр кафедры «Охраны окружающей среды» ПНИПУ Кирилл Аристов.

Обучение проводили в 30 циклов. В итоге средняя точность распознавания микропластика составила 82,63%. Этот показатель считается довольно высоким. Ученые политеха пообещали продолжить исследования в этой области.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: