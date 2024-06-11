Студенты создают приложение для путешествий, в котором можно бронировать билеты, планировать маршруты и делиться впечатлениями

Студенты пермского политеха придумали приложение для путешествий по России. Оно, как рассказали в пресс-службе ПНИПУ, решит широкий диапазон проблем, связанных с организацией досуга и туристическими поездками.

В одном приложении будет собрано множество функций, мест и заведений со всей России. С помощью него можно получить информацию и инструменты для: организации путешествий по стране, посещения достопримечательностей, кафе и ресторанов, участия в мероприятиях, бронирования туров и столиков в заведениях. Приложение будет учитывать личные рекомендации: количество людей, их возраст и интересы.

В ленте можно будет делиться своими впечатлениями и рекомендациями для других путешественников. В подборку мест войдут коллекции локаций от кураторов, которые помогут пользователям обнаружить интересные и необычные. В приложение можно будет планировать маршруты и активности, создавать индивидуальный план действий, добавлять в календарь интересные события и получать о них оповещения.

«Наше уникальное приложение систематизирует и организует все необходимые материалы, чтобы каждый пользователь мог наслаждаться своим досугом и туристическими поездками на новом уровне. Причем оно подойдет для совершенно разных людей и их целей. Например, для любителей культуры актуальным будет информация о текущих событиях, афиша выставок и представлений, а также бронирование билетов на эти мероприятия. Или для людей с активным образом жизни – данные о спортивных мероприятиях, трекинговых маршрутах, велосипедных трассах, а также рекомендации по тренировкам, расписание соревнований и возможность регистрации», – рассказал студент электротехнического факультета ПНИПУ Александр Пономарев.

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