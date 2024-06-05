18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Ученые-химики придумали, как из борщевика добывать эфирное масло

Shutterstock

На химическом факультете ПГНИУ придумали способ, как сделать борщевик Сосновского полезным. Оказалось, опасный сорняк – важный источник эфирных масел.

Как рассказывают в пресс-службе ПГНИУ, из плодов борщевика Сосновского будут получать эфирное масло. Ученые получили его с помощью метода паровой дистилляции. Выход масла из сырья составляет около 4% – этот показатель считается высоким.

Оказалось, что из борщевика получается эфирное масло, которое обладает высокой противогрибковой активностью. Это уже подтвердили микробиологические исследования. В итоге ученые подали заявку на патент.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: