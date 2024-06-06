Переводчиков с корейского языка начнут готовить в пермском университете

В пермском университете будут обучать на переводчиков с корейского и китайского языков. Занятия будут вести носители языка и преподаватели, прошедшие стажировку в университетах стран Юго-Восточной Азии, рассказали в пресс-службе ПГНИУ.

Выпускники будут специализироваться в сфере межгосударственных и бизнес-отношений. Программа рассчитана на 5 лет. В течение этого времени студенты будут совершенствовать английский и осваивать китайский языки, обучение корейскому начнется на третьем курсе. Планируется набор из 25 студентов.

«ПГНИУ станет первым в регионе вузом с образовательной программой в сфере корейского языка и культуры. На нем говорят почти 80 млн человек в разных странах Юго-Восточной Азии», – рассказывает декан факультета современных иностранных языков и литератур Наталья Хорошева.

Ранее мы рассказывали о том, что за пять лет число иностранных студентов в пермских вузах выросло почти в три раза.

Информационный обзор редакции.