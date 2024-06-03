Известно, студентов из каких стран в Пермском крае больше всего

За пять лет число иностранных студентов в пермских вузах выросло почти в три раза. Сейчас образование в очной форме получают более 4,5 тыс. иностранцев из 66 стран. Такие данные привел председатель совета ректоров Пермского края и ректор ПГГПУ Константин Егоров изданию «РБК-Пермь».

Самой многочисленной группой студентов стали жители Индии. Их в Пермском крае 1237 человек. На втором месте – Туркменистан с 1234 студентами, на третьем – Китай с 406 учащимися. Около 98% студентов учатся на договорах полной компенсации услуг за обучение.

Количество иностранных студентов в Пермском крае к 2030 году может вырасти еще в два раза, отметил председатель совета ректоров Пермского края. Пока главной проблемой остается обеспеченность фондом общежития. Но ее должно решить строительство межвузовского кампуса.