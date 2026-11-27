Фасадные работы находятся на завершающей стадии. Исторический облик здания, которое спроектировал пермский архитектор Мендель Футлик, сохранят. Его дополнит подсветка. По словам главы города Эдуарда Соснина, внутри Пушкинской бани уже демонтировали старые конструкции, заменили коммуникации, поставили новый индивидуальный тепловой пункт.

Рабочие готовятся строить новые перекрытия, затем приступят к отделке. Интерьеры Пушкинской бани будут выполнены в русском стиле. Разработкой занималась дизайнер Юлия Лебедева, которая готовила проекты общественных бань в Екатеринбурге и Челябинске. На стенах появятся узоры в стилистике росписей народов России, герои сказок, во внутреннем убранстве будет много дерева и резьбы.

Напомним, в Пушкинской бане после обновления появятся хамам, парные, заведения общественного питания и прочие бытовые услуги. Комплекс будет вмещать 180 человек.

Информационный обзор редакции.