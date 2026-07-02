Назван срок окончания реконструкции Пушкинской бани

На стройплощадке заменяют инженерные коммуникации, ремонтируют крышу и переустраивают внутренние конструкции. Как сообщает Properm.ru со ссылкой на департамент экономики и промышленной политики, согласно условиям соглашения, реконструкция Пушкинской бани должна быть завершена до декабря 2027 года.

После реконструкции в Пушкинской бане появятся парильные отделения, хамам, точки общепита. А у самого здания сделают архитектурную подсветку.

Информационный обзор редакции.