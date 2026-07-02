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Реставрации

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Назван срок окончания реконструкции Пушкинской бани

В Перми сейчас активно идут работы по реконструкции здания Пушкинской бани. Инвестор приступил к ним в конце мая в рамках соглашения о муниципально-частном партнерстве.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»
Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

На стройплощадке заменяют инженерные коммуникации, ремонтируют крышу и переустраивают внутренние конструкции. Как сообщает Properm.ru со ссылкой на департамент экономики и промышленной политики, согласно условиям соглашения, реконструкция Пушкинской бани должна быть завершена до декабря 2027 года.

После реконструкции в Пушкинской бане появятся парильные отделения, хамам, точки общепита. А у самого здания сделают архитектурную подсветку.

Информационный обзор редакции.

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