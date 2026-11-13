Собираются разбить розовый сад и открыть музейную лавку: известны планы по восстановлению исторического облика усадьбы Мешкова

Пермский краеведческий музей озвучил планы по восстановлению других объектов усадьбы Мешкова. На днях на ее территории торжественно открыли ротонду — ее воссоздали по историческим снимкам и архивным документам на прежнем месте.
В музее рассказали, что мечтали о восстановлении исторической постройки около 20 лет. Теперь в ней будут проводить разные мероприятия, например, камерные концерты и свадебные церемонии. Открытие ротонды стало первым шагом к тому, чтобы вернуть усадьбу Мешкова к ее первоначальному облику.
Техническое задание на реконструкцию и приспособление под современное использование всех строений усадьбы уже готово. Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на директора Пермского краеведческого музея Татьяну Вострикову, процесс обновления может занять до пяти лет. В 2027 году планируют провести конкурс подрядчиков на создание проектно-сметной документации, а ее разработку намерены начать годом позже.
Подпорную стенку, на которой стоит сейчас ротонда, собираются превратить в сувенирный магазин со входом с улицы Монастырской. В XIX веке в ней находилась торговая лавка. За домом Мешкова, в двухэтажном флигеле, музей собирается открыть выставочное пространство и постоянную экспозицию, связанную с самим Николаем Мешковым и развитием судоходства на Каме. В старинном особняке одно время располагалось Камское речное пароходство. Здесь же собираются разместить музейное кафе, библиотеку и архив. На территории усадьбы Мешкова, в третьем ряду после знаменитого дома, находятся и другие строения. Каретный сарай хотят использовать как еще один зал для сменных экспозиций: высота потолков позволят размещать в нем крупногабаритные объекты. В «службах» откроется музейный визит-центр.
Благоустройство территории должны начать в 2027 году. В ближайших планах — разбить розовый сад, который когда-то существовал во дворе дома Мешкова.
Информационный обзор редакции.
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