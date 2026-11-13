Собираются разбить розовый сад и открыть музейную лавку: известны планы по восстановлению исторического облика усадьбы Мешкова

В музее рассказали, что мечтали о восстановлении исторической постройки около 20 лет. Теперь в ней будут проводить разные мероприятия, например, камерные концерты и свадебные церемонии. Открытие ротонды стало первым шагом к тому, чтобы вернуть усадьбу Мешкова к ее первоначальному облику.

Техническое задание на реконструкцию и приспособление под современное использование всех строений усадьбы уже готово. Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на директора Пермского краеведческого музея Татьяну Вострикову, процесс обновления может занять до пяти лет. В 2027 году планируют провести конкурс подрядчиков на создание проектно-сметной документации, а ее разработку намерены начать годом позже.