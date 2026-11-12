Восстановленная историческая ротонда в усадьбе Мешкова официально открылась

Возвращение ротонды проходило в рамках работы по сохранению историко-культурного наследия Перми. Событие приурочено к 175-летию Николая Мешкова — мецената, общественного деятеля, основателя Пермского университета и первого владельца одноименной усадьбы, на территории которой и находится строение. В пресс-службе правительства объяснили, что в планах постепенно воссоздать весь комплекс Дома Мешкова, включая дворовое пространство и подпорные стенки. Министерство культуры должно подготовить проектную документацию.

Напомним, восьмигранную ротонду со шпилем и флюгером вернули на прежнее место — на северо-восточном углу (над лавкой) усадьбы Мешкова. Особое внимание уделили воссозданию исторического архитектурного фасада: характерную лепнину и прочие декоративные элементы повторяли по фотографиям и других архивным документам.