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Реставрации

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Восстановленная историческая ротонда в усадьбе Мешкова официально открылась

В усадьбе Мешкова 12 ноября официально открывается восстановленная историческая беседка-ротонда. Ее возвели в XIX веке вместе с комплексом зданий по проекту архитектора Александра Турчевича, но в советские годы беседку разрушили.

Дмитрий Махонин/Telegram

Возвращение ротонды проходило в рамках работы по сохранению историко-культурного наследия Перми. Событие приурочено к 175-летию Николая Мешкова — мецената, общественного деятеля, основателя Пермского университета и первого владельца одноименной усадьбы, на территории которой и находится строение. В пресс-службе правительства объяснили, что в планах постепенно воссоздать весь комплекс Дома Мешкова, включая дворовое пространство и подпорные стенки. Министерство культуры должно подготовить проектную документацию.

Напомним, восьмигранную ротонду со шпилем и флюгером вернули на прежнее место — на северо-восточном углу (над лавкой) усадьбы Мешкова. Особое внимание уделили воссозданию исторического архитектурного фасада: характерную лепнину и прочие декоративные элементы повторяли по фотографиям и других архивным документам.

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