На территорию усадьбы Мешкова вернут историческую ротонду: с флюгером и богатым лепным декором

Ротонда появится на прежнем месте — на северо-восточном углу (над лавкой) усадьбы Мешкова. Архитектурный декор фасадов нового строения повторит характерные элементы прежней беседки и их местоположение: она будет восьмигранной, с арочными проемами и богатым лепным декором. В документации на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края сказано, что высота восстановленной ротонды с учетом шпиля и флюгера составит 10,5 м.

Новая беседка-ротонда — готовое изделие на собственном стальном основании. Ее будут монтировать с помощью автокрана так, чтобы не повредить остальные строение старинной усадьбы. Судя по накрытой конструкции справа от Дома Мешкова, работы по восстановлению уже начались.

Информационный обзор редакции.