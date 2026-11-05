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Реставрации

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На территорию усадьбы Мешкова вернут историческую ротонду: с флюгером и богатым лепным декором

В Перми появится еще одна ротонда с видом на реку Каму. Восьмигранное строение, которое входило в состав усадьбы пароходчика Мешкова, планируют воссоздать. Нарядный дом на Монастырской улице возвели в XIX веке по проекту архитектора Александра Турчевича, сейчас в нем находится Пермский краеведческий музей, а ротонду разрушили в советское время.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»
Архив города Перми

Ротонда появится на прежнем месте — на северо-восточном углу (над лавкой) усадьбы Мешкова. Архитектурный декор фасадов нового строения повторит характерные элементы прежней беседки и их местоположение: она будет восьмигранной, с арочными проемами и богатым лепным декором. В документации на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края сказано, что высота восстановленной ротонды с учетом шпиля и флюгера составит 10,5 м.

Новая беседка-ротонда — готовое изделие на собственном стальном основании. Ее будут монтировать с помощью автокрана так, чтобы не повредить остальные строение старинной усадьбы. Судя по накрытой конструкции справа от Дома Мешкова, работы по восстановлению уже начались.

Информационный обзор редакции.

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